Кабул, , 19:58 — REGNUM Известный афганский певец, исполнитель традиционных песен Салам Логари скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на родственников певца.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Издание уточняет, что певец умер 22 января в уезде Мохаммад Ага провинции Логар и был там же похоронен. В последние годы он тяжело болел и был прикован к постели.

Салам Логари около четырёх десятилетий исполнял аутентичные песни провинции Логар. Его имя и голос были известны как большинству афганцев, так и за рубежом.

В 2003 году министерство информации и культуры Афганистана присвоило Саламу Логари звание профессора.