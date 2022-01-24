Смолян, Болгария, 24 января, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В городе Смолян на юге Болгарии 14-летний местный житель угнал с охраняемой стоянки элитный внедорожник и несколько часов колесил на нем по региону. Об этом 24 января сообщила софийская газета «Труд».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Угон автомобиля

Согласно официальной информации, полицейским удалось задержать злоумышленника после непродолжительной погони. Как оказалось, угонщик хорошо знаком правоохранителям: в декабре 2021 года он таким же образом похитил иномарку, оснащенную современной системой защиты.

В обоих случаях автомобили были возвращены владельцам в целости и сохранности. «Подросток не совершил ни одного ДТП и бережно относился к угнанным транспортным средствам», — отмечено в полицейском отчете. Ведется следствие.