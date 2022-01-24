Москва, 24 января, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе замглавы правительства РФ Абрамчеко по итогам совещания.

Government.ru Виктория Абрамченко

Учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию, отметила вице-премьер.

По ее словам, сегодня в отрасли есть серьезный задел для роста.

«Пороговые значения доктрины продовольственной безопасности — 90%. Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции, по предварительным итогам 2021 года, самообеспеченность составляет 84%. Отрасли необходим новый инвестиционный цикл: с одной стороны, поддержка новых производств, с другой — сохранение поддержки действующих инвестпроектов», — отметила Абрамченко.

В совещании приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, Росстата, представители профильных комитетов Госдумы и Совфеда, представители субъектов и ассоциации бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы обеспокоены ростом себестоимости молочных продуктов и предложили меры поддержки.

По словам замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной («Единая Россия»), парламентарии предложили правительству для поддержания доходности производителей молока рассмотреть возможность увеличения субсидий из федерального бюджета на 1 литр произведённого молока (в настоящее время максимальные выплаты в зависимости от региона 1,27 рубля на 1 литр молока), установления специального тарифа на электрическую энергию для сельхозтоваропроизводителей, а также фиксированных цен на ГСМ по аналогии с минудобрениями и так далее.