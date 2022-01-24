Вашингтон, 24 января, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Цены на видеокарты компаний AMD и Nvidia немного снизились после того, как цена криптовалюты Ethereum достигла минимума за последние шесть месяцев. Об этом 24 января сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

Аналитическую статью с графиком представили эксперты портала 3DCenter. Автор Wccftech обратил внимание, что изображение даёт понять: цены на видеокарты напрямую зависят от ситуации на рынке криптовалют. Он предостерёг пользователей ПК, желающих купить видеокарту, от слишком оптимистичных прогнозов, но отметил, что происходящее даёт надежду, что будущем ситуация на рынке видеокарт может измениться в лучшую сторону.

https://twitter.com/3DCenter_org/status/1485553210664259584

Напомним, в феврале 2022 года предложения ЦБ по регулированию майнинга и криптовалют в России обсудит рабочая группа Госдумы. Банк России предложил запретить в стране выпуск, обмен и обращения криптовалют.