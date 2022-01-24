Приштина, 24 января 2022, 20:00 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 24 января провел встречу с послом США в Косово Джеффри Ховенером.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стало военное сотрудничество. Мехай подчеркнул, что поддержка США имела критическое значение для развития мощностей сил безопасности Косово, ныне проходящих трансформацию в армию образца НАТО.
В свою очередь посол Ховеньер пообещал, что США продолжат поддерживать армию Косово посредством ряда программ сотрудничества, включая сотрудничество сил безопасности Косово с национальной гвардией Айовы.
Стороны подчеркнули, что армия Косово должна стать национальной и способной на сотрудничество с НАТО.
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