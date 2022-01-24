Приштина, Сербия, 24 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 24 января провел встречу с послом США в Косово Джеффри Ховенером.

(сс) SUHEJLO Силы безопасности Косово (согласно официальной позиции Сербии — незаконные)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стало военное сотрудничество. Мехай подчеркнул, что поддержка США имела критическое значение для развития мощностей сил безопасности Косово, ныне проходящих трансформацию в армию образца НАТО.

В свою очередь посол Ховеньер пообещал, что США продолжат поддерживать армию Косово посредством ряда программ сотрудничества, включая сотрудничество сил безопасности Косово с национальной гвардией Айовы.

Стороны подчеркнули, что армия Косово должна стать национальной и способной на сотрудничество с НАТО.