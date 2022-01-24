24 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:44 — REGNUM Решение президента Армении Армена Саркисяна уйти в отставку вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 января в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Только узнал, что в Армении есть президент. Никогда не слышал про него. Чем всё это время занимался?» — задаётся вопросом Gleb M.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Армении — крайне специфическая должность, которая как бы есть, но, по сути, президент практически ни за что не отвечает.

«А кто там президент? Он как королева Великобритании, получается, декоративная фигура?» — интересуется Судья Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что настоящий руководитель Армении — это премьер-министр Никол Пашинян. Именно он ответственен буквально за всё, что происходит в республике, пишут граждане.

Никол Пашинян Kremlin.ru

«И что? Там президент — никто и звать его никак. Там премьер-министр глава страны, а тот вцепился в своё кресло мёртвой хваткой», — отмечает Козьма П.

Часть людей полагает, что с уходом Саркисяна не то что в стране мало что изменится, более того, граждане республики уже завтра забудут, что такой человек занимал высокий пост в стране.

«Это тряпичный президент. Был — не был, никто не знал, по сути, о его существовании. Пришёл — ушёл, никто не заметил», — пишет Александр О.

Ряд пользователей указывает на то, что пора Армении посмотреть правде в лицо и сказать прямо, что президента в республике теперь официально нет, но его не было и ранее. Это не дело, когда в стране есть такая высокая и важная, казалось бы, должность, но ответственности и прав она не предоставляет, пишут граждане.

«Да и зачем там президент вообще, если Пашинян всем рулит? Хотя, по идее, как раз таки Пашиняну после последних событий в Нагорном Карабахе нужно было уйти в отставку», — предполагает Антон Л.

«На мой взгляд, если это парламентская республика, то должности президента там вообще не должно быть. А если есть президент — то и полномочия должны быть соответствующие и чётко прописаны в Конституции», — поделилась своим мнением Наталья Н.

Отдельные комментаторы убеждены, что отставка президента была вызвана давлением антироссийских групп, которые были недовольны доброжелательным отношением Саркисяна к Российской Федерации.

Армен Саркисян President.am

«Стоило президенту Армении в конце прошлого года выступить за улучшение отношений с Россией, как он и его семья становятся мишенью политических групп. Что-то мне подсказывает, что если бы он не подал в отставку, то вскоре майдан бы нарисовался», — пишет Yury K.

«Хоть честно сказал и сам ушёл. У нас политики корни в землю пустили и будут теперь упираться до конца», — считает Макс С.

Нашлись и те, кто предупредили о вероятном возобновлении активности прозападных агентов в Армении, которые попытаются вновь оторвать республику от России.

«Сейчас надо ожидать сумасшедшего оживления американского и британского посольств и их супер-пупер спецслужб, которые начнут по новой чинить злодеяния на территории Армении», — пишет Василий Г.

Напомним, 23 января на сайте президента Армении появилась информация о том, что глава республики Армен Саркисян принял решение уйти со своего поста. Политик отметил, что в Армении «сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария». Саркисян посетовал на то, что, будучи на посту президента, он «не может влиять на вопросы войны или мира» и даже не способен наложить вето на те законодательные инициативы, которые считает нецелесообразными «для государства и народа».