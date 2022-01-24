Москва, , 19:48 — REGNUM Агломерации могут вырастать и уже вырастают вокруг городов-милионников. Заявление об объединении в одну агломерацию Казани и Уфы представляется странным. Это невозможно, заявил ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов, комментируя высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о создании в противовес Москве агломерации в Поволжье, центром которой могла бы стать Татария.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

Николай Евдокимов План Кудрина не нов — эксперты давно говорят о том, что социально-экономическое развитие России будет строиться вокруг крупных мегаполисов, которые аккумулируют у себя наиболее профессиональные и качественные рабочие кадры, выступают драйвером инноваций. При этом умалчивается оборотная сторона медали — с развитием таких агломераций неизбежна деградация глубинки, откуда люди будут уезжать ещё более быстрыми темпами. Другое дело, что как эти агломерации будут создаваться? Полагаю — это естественный процесс, который не решается административными мерами. Иначе мы опять получим «строительство городов в Сибири». Объективно, агломерации могут вырастать и уже вырастают вокруг городов-миллионников. В Поволжье это Казань, Уфа, Самара, Нижний Новгород, возможно, Пермь. Заявление об объединении в одну агломерацию Казани и Уфы мне представляется странным. Это невозможно. Экономический вектор развития и специализация двух республик очень сильно отличаются. Политически это тоже вызовет неприятие общественности и региональных политических элит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты раскритиковали идею главы Счетной палаты России Алексея Кудрина о необходимости создания крупных агломераций в противовес Москве.

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