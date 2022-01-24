Екатеринбург, 24 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Обругавшая пожилую жительницу Екатеринбурга кондуктор 42-го автобусного маршрута будет выдворена из России. Об этом сообщили журналистам в городском управлении МВД.

Депортация

Такое решение принял суд. Поводом стал ряд нарушений российского законодательства, допущенных иностранкой. Правда, пока решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в середине января. Пассажирка пожаловалась на скользкий пол в автобусе и в ответ на это кондуктор её обматерила.