Варшава, 24 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Польский нефтегазовый концерн PGNiG проиграл Газпрому из-за того, что руководить госпредприятиями в Польше доверяют не компетентным, а лояльным власти людям, заявил 24 января бывший министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Biznes Alert.

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Заявив, что Россия при помощи «Северного потока — 2» загнала в угол Украину, а также Германию, он сказал, что власти сами виноваты, а также руководство PGNiG, и теперь концерн также зависит от России по газу.

Отметив, что руководство в госкомпаниях Польши, очевидно, отбирают не по критерию профессионализма, а по «лояльности власти», он сказал, что итог печален. «Газпром мастерски обыграл PGNiG», — добавил Сикорский.