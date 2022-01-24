* Талибы — запрещённая в России организация

Осло, 24 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече с представителями гражданского общества и активистами борьбы за права женщин в Осло пообещали возобновить работу министерства по делам женщин в Афганистане. Об этом сообщает 24 января газет «8 Собх» со ссылкой на источники из числа участников встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По информации издания, глава делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), министр иностранных дел Амир Хан Моттаки сообщил женщинам и активистам на встрече, что в Кабуле работают над планом воссоздания министерства по делам женщин в соответствии с исламскими стандартами.

Он также пообещал, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет подавлять протесты женщин и освободит протестующих, если утверждения об их аресте в Кабуле подтвердятся.

Источник добавил, что переговоры проходили в спокойной обстановке и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещали допустить девочек к обучению в школах и университетах.

Активистки, присутствовавшие на встрече, заявили, что они хотят не только открытия школ и университетов, но и того, чтобы женщины участвовали в политической и экономической жизни.