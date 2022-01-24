* запрещённая в России организация

Осло, 24 января, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Саммит в норвежском Осло с участием представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сопровождается акциями протеста. Демонстранты в афганском Бамиане, канадском Торонто и самом Осло призывают организаторов саммита не признавать новое правительство в Кабуле, сообщает 24 января газета «8 Собх».

Афганистан

Протесты в указанных городах продолжались проходили с 21 по 23 января. Участники акций призвали норвежское правительство и участников саммита не признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принудить их к соблюдению прав человека, в особенности прав женщин и девочек.

Демонстранты в Бамиане заявили, что их судьбами нельзя «торговать» на саммите в Осло и что право женщин на свободу должно соблюдаться.

Протестующие в Осло обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нынешнем кризисе в Афганистане и призвали правительство Норвегии привлечь представителей движдения к международному суду. В знак протеста они подарили министру иностранных дел Норвегии чадру.

Протестующие в Торонто призвали все страны не закрывать глаза на преступления, совершённые в Афганистане.

Протесты начались в связи с тем, что в саммите наряду с делегациями союзников Норвегии, включая США и Великобританию, а также представители афганских женщин в Осло, должны участвовать также представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правительство Норвегии заявило, что проведение встречи не означает признания нового правительства Афганистана.