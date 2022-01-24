Нью-Йорк, США, 24 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В сеть выложили первый тизер-трейлер нового анимационного фильма «Пиноккио», над которым работают режиссёры Гильермо дель Торо и Марк Густафсон. Ролик был опубликован 24 января на YouTube-канале потокового сервиса Netflix.

GuillemMedina Гильермо дель Торо

В первом рекламном видео картины зрители могут видеть Сверчка, которого озвучит Юэн МакГрегор. Отметим, что пока Netflix не назвал точную дату премьеры фильма, ожидается, что релиз состоится в 2022 году.

Напомним, в мрачной киноверсии «Пиноккио» Гильермо дель Торо действие будет происходить в фашистской Италии 30-х годов XX века. В центре повествования будет находиться ожившая деревянная кукла, которая хочет стать человеком.