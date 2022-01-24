Скопье, , 19:49 — REGNUM В Северной Македонии 24 января в результате обследования 3044 образцов выявили 718 новых носителей коронавируса, при этом 95 человек заразились повторно. Также зарегистрировано 1244 случая выздоровления. За сутки в стране скончались 14 пациентов с COVID-19, зарегистрировано восемь летальных исходов, произошедших ранее.

Мусульманское Скопье

Северная Македония Stotosenik

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 256 996 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8240, 28 736 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 20 020 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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