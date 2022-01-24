Кирово-Чепецк, Кировская область, 24 января, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В двух школах Кирово-Чепецка произошли инциденты с распылением неизвестного вещества из баллончика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

PiccoloNamek Распыление аэрозоля

В мэрии уточнили, что днем 24 января в школе №6 предположительно содержимое перцового баллончика распылил один из учеников восьмого класса. В результате шестеро пострадавших школьников были госпитализированы в детское отделение Кирово-Чепецкой центральной районной больницы, остальные были осмотрены медиками на месте происшествия. В школе работала полиция, в настоящее время устанавливаются мотивы и обстоятельства ЧП.

Аналогичный случай произошел в этот же день в школе №4. По предварительной информации, вещество из баллончика распылили учащиеся шестого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Чайковском Пермского края 13 января эвакуировали школу. К такой мере пришлось прибегнуть после того, как в здании распылили перцовый баллончик. Балуясь, семиклассник распылил баллончик. Пострадавших нет, детей оперативно вывели на улицу.