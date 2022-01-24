Белгород, 24 января, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Жизни и здоровью девочки, которую 24 января спасли с козырька балкона на 11 этаже, ничего не угрожает, прокомментировали ИА REGNUM ЧП в мэрии Белгорода.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

Школьница находится под опекой бабушки. Мать девочки лишена родительских прав и живёт за пределами Белгорода. С шестиклассницей работают психологи.

«Дальнейшая судьба ребёнка будет решена органами опеки и попечительства и рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних», — пояснили в управлении образования города.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка стояла на козырьке балкона 11 этажа 16-этажного жилого дома на улице Губкина.