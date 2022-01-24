Тюмень, , 19:25 — REGNUM Тюменку будут судить за пластическую операцию на дому, которая повлекла смерть пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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Следствием установлено, что 52-летняя тюменка, не имея лицензии и высшего медобразования, лишь диплом медучилища, 29 сентября 2021 года в своей квартире, проводила липосакцию подбородка 46-летней знакомой. При этом она неверно рассчитала дозировку обезболивающего препарата «лидокаин» и ввела раствор в недопустимо большем количестве. Пациентка скончалась от передозировки обезболивающего.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ («Осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обвиняемая полностью признала вину ещё в ходе следствия. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года тюменские врачи спасли мужчину, у которого после косметологической процедуры избавления от мимических морщин развился ишемический некроз кожи лица.

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