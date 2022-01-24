Лондон, , 19:23 — REGNUM Американского актёра Джеймса Снайдера исключили из бродвейского шоу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» после независимого расследования. Об этом 24 января пишет Billboard.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». реж Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США

По данным СМИ, причиной увольнения артиста стала жалоба коллеги Дайан Дэвис на его «поведение». «Немедленно после получения этой жалобы продюсеры заказали независимое расследование третьей стороной, и г-н Снайдер был отстранен от работы до завершения расследования», — объясняет руководство шоу, добавив, что после завершения расследования Снайдер не вернётся к своим обязанностям, так как контракт с ним уже расторгнут.

Добавим, что Снайдер исполнял роль Гарри Поттера, а Дэвис играет Джинни, его супругу. Руководство пьесы не уточняет, что именно в поведении Снайдера стало причиной его увольнения.

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