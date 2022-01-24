Лондон, 24 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Американского актёра Джеймса Снайдера исключили из бродвейского шоу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» после независимого расследования. Об этом 24 января пишет Billboard.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». реж Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера

По данным СМИ, причиной увольнения артиста стала жалоба коллеги Дайан Дэвис на его «поведение». «Немедленно после получения этой жалобы продюсеры заказали независимое расследование третьей стороной, и г-н Снайдер был отстранен от работы до завершения расследования», — объясняет руководство шоу, добавив, что после завершения расследования Снайдер не вернётся к своим обязанностям, так как контракт с ним уже расторгнут.

Добавим, что Снайдер исполнял роль Гарри Поттера, а Дэвис играет Джинни, его супругу. Руководство пьесы не уточняет, что именно в поведении Снайдера стало причиной его увольнения.