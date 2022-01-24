Звезду пьесы по Гарри Поттеру уволили из-за жалобы на её поведение
Лондон, 24 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Американского актёра Джеймса Снайдера исключили из бродвейского шоу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» после независимого расследования. Об этом 24 января пишет Billboard.
По данным СМИ, причиной увольнения артиста стала жалоба коллеги Дайан Дэвис на его «поведение». «Немедленно после получения этой жалобы продюсеры заказали независимое расследование третьей стороной, и г-н Снайдер был отстранен от работы до завершения расследования», — объясняет руководство шоу, добавив, что после завершения расследования Снайдер не вернётся к своим обязанностям, так как контракт с ним уже расторгнут.
Добавим, что Снайдер исполнял роль Гарри Поттера, а Дэвис играет Джинни, его супругу. Руководство пьесы не уточняет, что именно в поведении Снайдера стало причиной его увольнения.