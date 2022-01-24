Тайбэй, 24 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Авторы Elden Ring объявили на выставке Taipei Game Show, что игра «ушла на золото», то есть полностью готова к началу продаж. Они также показали на мероприятии несколько видео. Ролик с был опубликован 24 января на YouTube-канале Elden Ring News.

Bandai Namco Elden Ring

Автор видео сделал компиляцию из всех отрывков, длительность его ролика составила около пяти минут. В нём в том числе показаны сражения персонажа с разнообразными противниками.

Напомним, релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года. Разработкой игры занимается студия FromSoftware, известная геймерам по играм серии Souls.