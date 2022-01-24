Вологда, , 19:23 — REGNUM С 1 февраля в Череповце начнет принимать пациентов амбулаторный онкоцентр. Это первый из трех центров, которые откроются в Вологодской области для борьбы с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врач и пациент в Алтайском онкологическом диспансере Minzdrav.gov.ru

Центр разместился на первом этаже здания взрослой поликлиники в капитально отремонтированных помещениях. Общая сумма средств, потраченных на его создание, составила 52,2 миллиона рублей.

В структуру центра вошли эндоскопическое отделение, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, кабинеты для приема больных, процедурный кабинет, кабинет заведующего, помещение дневного стационара для проведения химиотерапевтического лечения. Рентгенологическое отделение с цифровым рентгеновским аппаратом и компьютерным томографом расположено на четвертом этаже здания. В штате будут работать шесть человек, в том числе врач-онколог.

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