Челябинск, , 19:22 — REGNUM В Челябинске на одну из местных жительниц повесили долги чужих людей на общую сумму порядка 22 млн рублей. Об этом пишут СМИ.

Долг

Profgos.ru

По данным телеграм-канала SHOT, информацию о непонятной задолженности женщина увидела в личном кабинете на портале госуслуг. А затем арестовали её дом и участок земли.

Долги принадлежат неизвестным ей лиц, но общим у них было только одно — номер СНИЛС пострадавшей. Гражданка считает, что здесь имеет место ошибка, и намерена судиться.