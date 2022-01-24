Йошкар-Ола, 24 января, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Марий Эл поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» (Гам-КОВИД-Вак-М). Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Mil.ru Вакцинация против коронавируса

Республика получила 480 комплектов двухкомпонентной вакцины.

В минздраве подчеркнули, что прививка для подростков в возрасте 12−17 лет является добровольной и проводится исключительно по заявлению и с письменного согласия родителей или законных представителей ребёнка. При этом с 15 лет подростки могут самостоятельно решить вопрос вакцинации.

Обращаться по поводу прививок от коронавируса для детей нужно поликлинику по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 января в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 373 974 человека. Из указанного числа 362 129 человек получили оба компонента антиковидного препарата, полностью завершив курс вакцинации.

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