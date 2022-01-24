Токио, , 19:15 — REGNUM Власти Японии выделили деньги на разработку электромагнитной пушки, также известной как рельсотрон, способной разгонять снаряды до скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, сообщает 24 января издание The Mainichi.

Американский рельсотрон Navy.mil

Новое орудие планируется использовать для перехвата гиперзвуковых ракеты. На реализацию этого проекта японское правительство выделило $56 млн.

По мнению японских военных, выстрел из рельсотрона обойдётся бюджету дешевле, чем запуск ракеты. Кроме того, интересна сама задача создания нового вида вооружения. При этом уже сейчас заявлено, что главными техническими проблемами могут стать энергопотребление, охлаждение и мобильность такой установки.

Япония намерена противопоставить новое оружие гиперзвуковым ракетам, удар которыми возможен со стороны России, Китая и КНДР. Кроме того, рельсотрон можно применять для ударов по кораблям противника.

Стоит отметить, что в Японии исследования рельсотронов начались с 2016 года. Завершить этот проект планируется в 2028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в США также идут работы над созданием рельсотрона, на которые потрачено 10 лет и около полумиллиарда долларов. На данный момент ничего неизвестно о каком-либо продвижении в этой сфере и даже раздаются призывы отказаться от проекта рельсотрона и сосредоточиться на гиперзвуковых ракетах.

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