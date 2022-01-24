Македонцам удалось справиться с пожаром на фабрике «Жито»
Скопье, 24 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 24 января прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook сообщения о пожаре на хлебной фабрике «Жито Битоля». Возгорание произошло вечером 23 января.
Cameron Strandberg
Пожар
По словам Ковачевски, он провел телефонный разговор с главой муниципалитета Манастир Тони Коньяновски и узнал подробности происшествия.
«Министр внутренних дел Оливер Спасовски и глава Центра кризисного управления Стоянче Ангелов постоянно на связи с муниципалитетом, эксперты МВД предложили своевременную помощь в локализации огня. Своевременное и скоординированное реагирование позволило предотвратить распространение огня и увеличение ущерба».