Скопье, 24 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 24 января прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook сообщения о пожаре на хлебной фабрике «Жито Битоля». Возгорание произошло вечером 23 января.

Cameron Strandberg Пожар

По словам Ковачевски, он провел телефонный разговор с главой муниципалитета Манастир Тони Коньяновски и узнал подробности происшествия.