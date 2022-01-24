Минск, , 19:09 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии опубликовал 24 января данные о занятости населения в IV квартале 2021 года по данным выборочного обследования домашних хозяйств. Согласно данным официальной статистики, более половины граждан трудоспособного возраста работают.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

«Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 — 74 лет) в IV квартале 2021 г. составил 66,9%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 3,8% от численности рабочей силы», — проинформировал Белстат.

Исследование проводилось в соответствии с методологией «Международной организации труда» (МОТ) на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, согласно которым минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя — с учётом «наличия фактов экономической деятельности».

Ранее на эту тему: В Белоруссии повышают действующие налоги и вводят новые

В Белстате отметили, что такое обследование проводится во всех областях республики и её столице — городе Минске по выборочному методу. Оно и охватывает 0,8% от общего числа домохозяйств постсоветской республики с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

В статистическом ведомстве пояснили: «Методологические различия в формировании численности занятых в экономике по результатам обследования в сравнении с текущей оценкой, получаемой на основании форм государственных статистических наблюдений, данных обследования, административных данных, заключаются в следующем: учет занятого населения при проведении обследования осуществляется по месту проживания, а не по месту работы; в численность занятых включаются не учитываемые при текущей оценке лица, отсутствующие на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, военнослужащие срочной службы, лица, работающие за пределами республики».