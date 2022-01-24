Москва, 24 января 2022, 19:04 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поддержал решение европейских стран эвакуировать своих дипломатов из Киева, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Duma.gov.ru

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«Мы приветствуем решения тех стран Европы, которые эвакуируют своих дипломатов из Киева. Эти сотрудники ни в чём не виноваты, и чем они быстрее покинут украинскую столицу — тем будет лучше», — рассуждает Жириновский.

И не слушайте тех, кто говорит, что мол рано, рекомендует парламентарий.

«Правильный пример подали американцы: лучше раньше, пока пробок нет на дорогах и не дожидаясь афганского варианта, когда пришлось убегать, цепляясь за шасси самолетов. В этом смысле американцы большие специалисты по эвакуации. Для этого нужно особое чуть», — припомнил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания вслед за США вывозит своих дипломатов из Украины.

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