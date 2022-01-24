Тюмень, 24 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор бывшему главному бухгалтеру детско-юношеского центра за хищение более 10,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Бухгалтер

В суде установлено, что главный бухгалтер в 2015—2018 годах завышала себе зарплату. Таким образом она похитила 10,5 млн бюджетных рублей. Часть из них она вернула, отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд признал экс-бухгалтера виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщина приговорена к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённой в пользу детско-юношеского центра возмещения ущерба размером более 7,6 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии главный бухгалтер обвиняется в афере с молоком на 19 млн рублей.