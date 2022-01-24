п. Добринка, , 18:54 — REGNUM В Липецкой области «Добринский сахарный завод» оштрафовали на 750 тыс. рублей за нарушения природоохранного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Сахар Lauri Andler

Плановая проверка выявила на ПАО «Добринский сахарный завод» 19 нарушений природоохранного законодательства в области охраны окружающей среды и водопользования.

В реке Плавица были превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ. Это свидетельствует о нарушении предприятием правил водопользования. Также у завода не было разработанных и согласованных мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Программа производственного экологического контроля не содержала полной и достоверной информации. Документов, подтверждающих передачу специализированной организации для утилизации осадков сточных вод из очистных сооружений, у предприятия не было. На заводе использовали новые технологии, не прошедшие государственную экологическую экспертизу. К тому же, на момент проверки у предприятия не было плана ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, разработанного по новым требованиям правительства РФ.

Должностных лиц привлекли к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 750,5 тыс. рублей. Теперь предприятие должно устранить нарушения. Ущерб, нанесенный окружающей среде, рассчитывается.