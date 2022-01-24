Омск, 24 января, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд города Омска арестовал на два месяца парня, убившего двоих взрослых и ребёнка-инвалида. Также на два месяца арестована его 14-летняя девушка — дочь убитых. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в следственном управлении СКР по региону.

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«Следствие и суд мотивировали своё решение тем, что подросток подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости», — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Следствие сделало вывод о том, что юноша, находясь на свободе, может заставить малолетнего свидетеля изменить показания, воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия.

В рассмотрении ходатайства следствия принимала участие прокуратура Омской области. В ведомстве напомнили, что 17-летний житель села Юрьевка Павлоградского района подозревается в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего (п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, поздно ночью 22 января он через открытую девушкой дверь проник в жилой дом в Юрьевке. Там он нанёс матери девушки, её отчиму и десятилетней сестре-инвалиду смертельные ножевые ранения.

Сообщники решили скрыть следы преступления и предоставили следствию ложную информацию об убившем семью «неизвестном мужчине с бородой».

Как сообщало ИА REGNUM, следователи усомнились в правдивости слов девочки. Следственные действия подтвердили их правоту. Позже подростки сознались в содеянном. Шестилетнего брата девушки убивать не стали, ребёнок остался жив. Расследование продолжается.