Челябинск, 24 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Челябинской области 39-летний сотрудник ГИБДД стал участником смертельного ДТП. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 23 января. На машине Lexus полицейский выехал на встречную полосу и там столкнулся с машиной Nissan Pulsar. Водитель последнего погиб.

В областном главке МВД уже заявили журналистам, что этот сотрудник отстранён от работы. Ему грозит увольнение по отрицательным мотивам.