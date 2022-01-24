Москва, 24 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Требование убрать введённые YouTube ограничения на официальные каналы «Русского радио» и музыкальной группы «Земляне» выдвинул Роскомнадзор, сообщили 24 января в пресс-службе ведомства.

Эмблема Роскомнадзора

Администрации видеохостинга отправлено письмо с соответствующими требованиями. От YouTube российское ведомство потребовало объяснить причины введения ограничений.

«Роскомнадзор считает, что подобные действия со стороны администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено», — отметили в российском ведомстве.

Напомним, ранее администрация YouTube заявила, что причиной ограничений является нарушение авторских прав. Однако владелец «Русского радио» сказал, что все необходимые документы о правах на размещённые на официальном YouTube-канале радиостанции аудиовизуальных материалов были предоставлены.