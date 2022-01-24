Варшава, 24 января 2022, 18:46 — REGNUM Строительство заграждений на границе с Белоруссией должно начаться 25 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Во вторник мы передаем участок для строительства подрядчикам и начинается строительство заграждения», — сказала Михальская.
По её словам, строительство начнётся с установки и бетонирования свай. При этом стальные пролёты для заграждений производятся в Седлицах.
Длина будущего заграждения пятиметровой высоты составит 186 км. В нём будут оборудованы 22 калитки для мигрирующих животных, а также установлены камеры ночного и дневного видения и датчики движения.
Окончание строительства запланировано на июнь 2022 года.
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