Варшава, , 18:46 — REGNUM Строительство заграждений на границе с Белоруссией должно начаться 25 января, сообщила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

Польша jamajkamusic

«Во вторник мы передаем участок для строительства подрядчикам и начинается строительство заграждения», — сказала Михальская.

По её словам, строительство начнётся с установки и бетонирования свай. При этом стальные пролёты для заграждений производятся в Седлицах.

Длина будущего заграждения пятиметровой высоты составит 186 км. В нём будут оборудованы 22 калитки для мигрирующих животных, а также установлены камеры ночного и дневного видения и датчики движения.

Окончание строительства запланировано на июнь 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Дуда обсудит с членами правительства Польши политику в отношении Украины