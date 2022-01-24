Берлин, 24 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В понедельник, 24 января одновременно 125 представителей католической церкви в Германии совершили публичное признание в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает издание«Дельфи» со ссылкой на агентство dpa.

fsHH ЛГБТ

Как сообщается, в числе совершивших коллективный каминг-аут есть священники, пасторы-референты и руководители католических общин, преподаватели религиозных школ, сотрудники церковной администрации. Как мужчины, так и женщины.

Участники акции потребовали изменения церковного трудового права, и призвали других католиков, скрывающих пока свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, присоединиться к их инициативе.

В частности, участники акции требуют, чтобы католическая церковь прекратила практику, когда нетрадиционная сексуальная или гендерная ориентация является поводом к увольнению. Также, по их мнению, из религиозных текстов должны быть удалены все утверждения, дискредитирующие проявления половых отношений и сексуальности.

Как заявил священник Бернд Мёнкебюшер, который в 2021 году инициировал благословение для гомосексуальных пар, участники акции были вдохновлены примером, когда в 2021 году о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу заявили 185 немецких актёров и актрис.

Ранее, 16 января сообщалось, что в ФРГ появилась должность уполномоченного федерального правительства по имплементации сексуального и гендерного многообразия. Им стал депутат бундестага от партии «зеленых» Свен Леман. Уполномоченный будет отвечать за национальный план действий в области сексуального и гендерного многообразия, и координировать работу федеральных ведомств по проектам, касающимся ЛГБТ.

В марте 2021 года в Ватикане Конгрегация доктрины веры признала, что в однополых отношениях «присутствуют позитивные элементы». Но при этом, такие отношения не могут в полной степени «стать объектом церковного благословения».