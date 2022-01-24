Лондон, , 18:43 — REGNUM В Сети появилась информация, что шотландский актёр Дэвид Теннант вернётся к своей роли в сериале «Доктор Кто». Об этом 24 января пишет «Мир Фантастики».

Дэвид Теннант Скриншот с YouTube

Сразу несколько инсайдеров заявили о возвращении Теннанта — они отмечают, что актёр сыграет Доктора Кто всего лишь в нескольких эпизодах. Помимо этого, сообщается, что к своей роли может вернуться Кэтрин Тейт.

Официально эта информация пока никак не подтвердилась.

Напомним, что «Доктор Кто» — это британский научно-фантастический сериал, который выходит с 1963 года. Шоу рассказывает о таинственном инопланетянине, который вместе со своими спутниками путешествует во времени и пространстве.

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