Рига, , 18:42 — REGNUM

Волк Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Латвии на два месяца раньше времени завершился сезон охоты на волков, так как лимит на отстрел серых хищников исчерпан. Об этом сообщила Государственная лесная служба.

Охотиться на волков в Латвии можно с 15 июня вплоть до достижения установленного лимита на их отстрел, но не позднее, чем до 31 марта.

В нынешний сезон лимит был определен в 280 особей. Сообщается, что больше всего волков (53) было застрелено в Восточной Латгалии, 47 — в северной части Курземе, 39 — в Земгале.

Лимит на отстрел волков определяется ежегодно Государственной лесной службой. Он основан на обобщенных научным институтом Silava и Лесной службой сведениях о численности популяции волков. За каждого застреленного волка охотник должен отчитаться в Лесной службе.