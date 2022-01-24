Ярославль, 24 января, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Ярославской области выявлены первые случаи заражения коронавирусом штамма «Омикрон». Об этом сообщают «Вести. Ярославль» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

Новый штамм диагностирован у пяти человек.

24 января так же стало известно, что в регионе зафиксирован новый анти-рекорд по заражениям коронавирусом — он составил 289 заражений за сутки.