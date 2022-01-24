Москва, , 18:41 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР требуют отставки главы Забайкальского края Александра Осипова из-за сложившейся ситуации с собаками на улицах региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Завтра на заседании Госдумы фракция ЛДПР потребует отправить в отставку самого слабого губернатора в России — главу Забайкальского края Александра Осипова. Он не только не может навести порядок с беспризорными собаками, которые в очередной раз загрызли человека, но еще и кивает в сторону Госдумы, которая якобы не дала ему достаточных полномочий». — возмущен Жириновский в телеграм-канале.

Парламентарий уверяет, что «все возможности у региональных властей есть».

«Было бы желание заниматься проблемой», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 января 2022 года семилетняя девочка пропала в забайкальском Домне после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Вместе с тем лидер ЛДПР Жириновский ранее предлагал отстреливать бездомных собак, нападающих на людей.

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