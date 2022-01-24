Москва, 24 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР требуют отставки главы Забайкальского края Александра Осипова из-за сложившейся ситуации с собаками на улицах региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Завтра на заседании Госдумы фракция ЛДПР потребует отправить в отставку самого слабого губернатора в России — главу Забайкальского края Александра Осипова. Он не только не может навести порядок с беспризорными собаками, которые в очередной раз загрызли человека, но еще и кивает в сторону Госдумы, которая якобы не дала ему достаточных полномочий», — возмущен Жириновский в телеграм-канале.

Парламентарий уверяет, что «все возможности у региональных властей есть».

«Было бы желание заниматься проблемой», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 января 2022 года семилетняя девочка пропала в забайкальском Домне после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Вместе с тем лидер ЛДПР Жириновский ранее предлагал отстреливать бездомных собак, нападающих на людей.