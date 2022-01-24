Рига, , 18:32 — REGNUM Показатели заболеваемости коронавирусом в Латвии совпадают с прогнозами специалистов, поэтому максимальные цифры ожидаются в самое ближайшее время. Об этом министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс сообщил готслевидению LTV.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По словам Павлютса, максимумы будут достигнуты тогда, когда новый штамм «Омикрон» доберется до групп риска — пожилых людей. Сейчас массово болеют дети и более молодые люди.

Министр отметил, что есть риск, что, когда массово начнут болеть и те, кто старше 60 лет, положение в больницах резко ухудшится. По данным ведомства, в январе резко выросла заболеваемость ковидом. По статистике, среди тестируемых зараженнымиоказываются не менее 20%, то есть каждый пятый. Отмечен и новый суточный пиковый показатель с начала пандемии — 5 972 новых случая.

Поэтому необходимо взвесить следующие шаги, позволяющие добиться большего дистанцирования в обществе, убежден глава минздрава: «Еще больше удаленной работы — везде, где это только возможно. И нужно смотреть, как ограничить скопление людей за пределами домохозяйств. Там, где собираются люди из разных мест».

Конкретные меры пока не сформулированы, но министр Павлютс намерен предложить продление режима строгих ограничений в стране.