Архангельск, 24 января, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В 2021 году в Архангельской области было введено рекордное количество жилья. Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Рожин, сообщает пресс-служба ведомства.

Pixabay.com Строительство жилья

«2021 год запомнится рекордным вводом жилья — около 415 тысяч квадратных метров. Согласно окончательным статистическим данным, которые будут представлены чуть позже, мы прогнозируем, что итоговый показатель составит 425 тысяч квадратных метров. Это самый большой ввод жилья с 1986 года с учетом всех возведенных многоквартирных и индивидуальных домов», — подчеркнул Рожин.

Как сообщало ИА REGNUM, построенный для жильцов «авариек» дом оказался непригодным для проживания.