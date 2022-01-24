24 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз может выделить помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.

Мирослава Романенко, , 20:44 — REGNUM Евросоюз может выделить помощь Украине в размере 1,2 млрд евро. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 24 января заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи на €1,2 млрд, который должен помочь Украине сейчас справиться с финансовыми потребностями ввиду конфликта», — заявила она.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Новое Издание». Многие указали на то, что, вероятно, под «помощью» подразумевается кредит.

«Дают бабло, чтоб всё окончательно не улетело в тартарары?» — задался вопросом Сергей.

«Всё как обычно… дайте денег…» — пишет Yegor.

«Помощь в виде кредита», — подчеркнула Ирина.

«Елки-палки! Зеленский со своей компанией нагребет бабок за четыре года больше, чем за 20 лет работы в шоу-бизнесе. Главное — без напряга!» — иронизирует bronko.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«На эти деньги Украина, как обычно, что-то купит у них или сделает заказы их подрядчикам. Обычная прокрутка бабла. В любом случае это точно не на развитие Украины. Капельница для поддержания коматозника», — отметила Лизанька.

«А они понимают, что в случае «агрессии» эти денежки тю-тю?» — поинтересовался R Ro.

«Ну так с такой истерией… Отличный инвестиционный климат и все такое… Украина просто рухнет», — написала Анжелика.

«Разворуют», — отреагировал Я.

«Материальная помощь депутатам и власть имущим, но никак не Украине», — отметил Влад.

«Ну наконец-то Путин «повесил» Украину на шею Еврорейху. Это же полтора миллиарда у кого-то отберут в ЕС. У них с этим строго», — иронизирует Борис.

«Не надо, нам уже отдавать нечем», — призвал Пру.

«Только после «российского вторжения», — шутит цван профессор»

«Когда кредиты стали называться помощью-то?» — недоумевает Герман.

«Ой, дык это же им (власти нашей) тока на руку. Теперь сильней вопить начнут, что на нас наступают уже», — добавила Lena.

«Обещать и жениться — разные вещи. Пустят деньги на местных консультантов по реформам или вакцин закупят из числа с истекающим сроком хранения», — предположил Yuri Gagarin.

«Обещая, не скупись! Война всё спишет?» — задался вопросом Виктор К.

«Это на войну или на развитие?» — не понимает Vadim.

«Интересно, под какие «новые демократические» обязанности эта «помощь»? Может, на эвакуацию своих дипмиссий?» — задался вопросом Gennadii.

«Мало. Надо еще», — смеется Magic Forest.

«Сейчас все обжуют это по всем каналам, а потом Урсула добавит, что деньги будут в виде целевого кредита на покупку старого оружия у ЕС», — иронизирует АМС.

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann

«И как всегда, мы вам 1 миллиард, а вы потом нам 50 отдадите», — добавил Николай Д.

«Красиво звучат всегда такие заявления «выделит помощь», «осуществит поставки». Потому, что реалии «даст в кредит под бешеные проценты», «продаст втридорога списанное оборудование» звучит уже не так хорошо», — отметил Сергей.

«Европейские микрозаймы. Быстро. Без справки о доходах», — пошутила Ира С.

«А потом ЕС пришлет коллекторов», — отреагировал Валерий.

«Только убивайте друг друга», — с сарказмом пишет Ivan O.

«Как говорится: дайте денег, а то Путин «нападёт», — иронизирует Mr.One.

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