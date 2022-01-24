Таллин, , 18:28 — REGNUM Кругозор обычного жителя приграничной с Россией Нарвы (северо-восточная Эстония) заметно шире кругозора среднего жителя Эстонии. Об этом заявил нарвский корреспондент местного гостелерадиовещания ERR в своем комментарии «Юрий Николаев: у нарвитян есть проблемы посерьезнее возможной войны на Украине».

Флаги России и Украины

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По мнению Николаева, это происходит благодаря возможности смотреть российские телеканалы, а не только эстонские: «Основные украинские сражения в последние семь лет ведутся в студиях российского государственного телевидения. И если за эти годы не перешли от слов к делу, то почему это должно случиться сейчас?»

Николаев добавил: «Если спросить нарвитянина, вторгнется ли Россия на Украину, то он в ответ поинтересуется: «Вы шутите? При чем тут вообще Украина? Это чисто геополитический спор между США и Россией, образно и вежливо говоря: у кого длиннее стволы танковых пушек и мощнее ракеты?».

При этом он считает, что именно Украина нагнетает напряженность в отношении России, а не наоборот. «На Украине после захвата Крыма непрерывно бряцают оружием, но к возможности большой братоубийственной войны умудренные жизнью, или, как говорят в Нарве, образованные нарвитяне относятся с большим недоверием», — считает Николаев.

Нарвский журналист считает, что у местных жителей есть куда более насущные проблемы. Так, среди причин ежедневных тревог нарвитян лидируют повышение цен на электричество и газ, подорожание продуктов питания и скользкие, неубранные улицы.

«Если бы не эти проблемы и ко всему прочему появилась хорошо оплачиваемая работа, можно было бы задуматься и о мире на планете, в том числе на восточной границе Украины», — иронизирует журналист.