Киев, , 18:28 — REGNUM Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere (NaVi) заняла второе место на чемпионате мира по PUBG Mobile. Об этом сообщалось на официальном сайте коллектива.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

За второе место спортсмены получили денежный приз в $630 тыс. В гранд-финале чемпионата они уступили лишь китайской команда Nova Esports.

Напомним, что PUBG Mobile Global Championship проходил с 21 по 23 января 2022 года. Чемпионат проводился в онлайн-формате.

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