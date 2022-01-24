Киев, 24 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere (NaVi) заняла второе место на чемпионате мира по PUBG Mobile. Об этом сообщалось на официальном сайте коллектива.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

За второе место спортсмены получили денежный приз в $630 тыс. В гранд-финале чемпионата они уступили лишь китайской команда Nova Esports.

Напомним, что PUBG Mobile Global Championship проходил с 21 по 23 января 2022 года. Чемпионат проводился в онлайн-формате.