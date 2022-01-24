Ростов-на-Дону, , 18:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону потушили пожар, вспыхнувший днём 24 января на земснаряде. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар на земснаряде ГУ МЧС России по Ростовской области

В 18:13 объявлено о полной ликвидации возгорания, уточнили в ведомстве.

Напомним, что инцидент случился на заводе «Моряк» в районе улицы 1-я Луговая. На месте работали два звена газодымозащитной службы, более 80 человек и 27 единиц техники. 30 сотрудников предприятия были эвакуированы.

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