Шарья, Костромская область, , 20:05 — REGNUM Администрация Шарьи расторгла контракт на благоустройство парка «Музей леса», названного «самым стильным» общественным пространством Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор муниципального учреждения «Городской парк культуры и отдыха» Алла Сазанова.

Так парк в Шарье должен выглядеть после завершения всех работ по благоустройству

Напомним, проект парка стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На приведения парка в порядок выделили 100 млн рублей, 70% работ профинансировала федерация.

Работы выполняла фирма ООО «Авангард-Строй» из Ярославля. Благоустройство началось в январе и должно было завершиться 15 августа 2021 года. Однако этого не произошло. Уведомление о расторжении контракта из-за «крайне низких» темпов работ было направлено в адрес подрядчика в середине декабря 2021 года. Спустя месяц, 22 января 2022 года контракт был расторгнут.

Рабочие смонтировали карусель, сцену, лестницы, спортивное оборудование, подготовили главную площадь и вход в парк, выложили тротуары плиткой и установили скамейки. Ярославский подрядчик не успел поставить скамейки для парка, проложить электросети и поставить стеклянный купол для проведения мероприятий.

Поскольку работы были выполнены не до конца, компании заплатили 40,7 млн от общей цены контракта в 91 млн рублей. В дальнейшем общество могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Решение об этом будет принимать Федеральная антимонопольная служба. Администрация Шарьи намерена продолжить «борьбу за выполнение проекта», разыграв один или несколько контрактов на завершение работ по благоустройству. В настоящее время чиновники пересчитывают цены и составляют документацию для проведения закупок.

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