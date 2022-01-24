Москва, 24 января 2022, 18:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин 24 января провёл телефонный разговор с резидентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передаёт сайт Кремля.
Лидеры государств провели обмен мнениями на тему двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Президент Кубы поблагодарил за оказываемую Россией гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Помимо прочего, Путин и Бермудес осудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания, подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились активизировать контакты на различных уровнях.