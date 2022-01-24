Москва, 24 января, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 января провёл телефонный разговор с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передаёт сайт Кремля.

Куба

Лидеры государств провели обмен мнениями на тему двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Президент Кубы поблагодарил за оказываемую Россией гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Помимо прочего, Путин и Бермудес обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания, подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились активизировать контакты на различных уровнях.