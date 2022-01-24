Москва, , 18:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес провели телефонные переговоры, сообщает 24 января пресс-служба Кремля.

Флаг Кубы Pixabay.com

Одной из тем переговоров стали стратегическое партнёрство России и Кубы, а также взаимодействие в международной сфере.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран и по вопросам инвестиций.

«Президент Кубы поблагодарил за оказываемую Республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания», — указано в сообщении пресс-службы.

По итогам переговоров Путин и его кубинский коллега условились активнее контактировать на различных уровнях.

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